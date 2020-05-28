Более 3,7 тыс. человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Московские врачи вылечили от коронавируса более 70 тысяч человек, за сутки выздоровели 3 793 пациента, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 71251",- заявила Ракова журналистам в четверг. Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования.

При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.

По данным на вечер среды, 27 мая, число жертв коронавируса в Москве выросло на 71 - до 2254.