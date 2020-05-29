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В мэрии заявили о стабилизации ситуации с оплатой коммунальных услуг в Москве

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Ситуация с оплатой жилищно-коммунальных услуг в столице стабилизировалась, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков журналистам в пятницу.

"В апреле наблюдалось снижение платежной дисциплины по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, однако в мае ситуация стабилизировалась", - сказал Бирюков. Он отметил, что организации, финансируемые из городского и федерального бюджетов, производят оплату за ЖКУ в полном объеме.

Заммэра напомнил, что из-за пандемии коронавируса до 1 января 2021 года введен запрет на отключение коммунальных услуг за долги. Также в этот период должникам не будут начислять пени и штрафы за несвоевременную или внесенную не в полном объеме плату за газ, воду, тепло, электричество и содержание жилого помещения.

"Жители своевременно получают платежные документы, наши специалисты всегда готовы онлайн или по телефону проконсультировать, как правильно внести оплату за жилищно-коммунальные услуги, в том числе и дистанционно", - добавил Бирюков.

Петр Бирюков Москва

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