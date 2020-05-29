17% москвичей решили не выходить на улицу в рамках "прогулочного режима"

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Возможностью выйти из дома для прогулок или занятий спортом по так называемому "прогулочному режиму", который вводится в Москве с 1 по 14 июня, планируют воспользоваться почти две трети жителей столицы (61%), а 17% все равно предпочтут остаться дома, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала Superjob.ru, поступившие в пятницу в "Интерфакс".

Исследование показало, что каждому четвертому москвичу (24%) будет достаточно лишь прогуляться, и больше всех этого хотят жители столицы в возрасте 45 лет и старше (27%). Согласно опросу, живущие в Москве желают выйти на прогулку гораздо больше, чем мужчины - это 28% и 21% респондентов соответственно.

Не ограничиваться только одними прогулками, но и добавить к ним занятия спортом решили 35% москвичей, больше всех объединить прогулки и спорт хотят респонденты в возрасте 35-44 лет (37%).

По данным Superjob.ru, использовать "прогулочный режим" исключительно для занятий спортом решили 2% москвичей.

Согласно исследованию, 17% жителей столицы останутся дома, самыми большими домоседами оказались жители столицы в возрасте до 34 лет (22%). Опрос показал, что в этот период каждый пятый мужчина (20%) не выйдет из дома без крайней необходимости, среди столичных женщин таких оказалось 14%.

На данный момент каждый пятый москвич (22%) не определился с тем, стоит ли ему выходить или не выходить из дома для прогулок и занятий спортом. Наибольшее количество таких жителей столицы - среди респондентов в возрасте 45 лет и старше (27%).

Опрос был проведен 28-29 мая среди 1600 респондентов в возрасте старше 18 лет, представляющих экономически активное население Москвы.

В Москве с 1 по 14 июня в экспериментальном режиме будут разрешены прогулки по графику, с которым можно ознакомиться на сайте мэрии.