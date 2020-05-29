Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:05Заразились
на 29.05В России 387 623+8 572В мире 5 808 946+117 156

17% москвичей решили не выходить на улицу в рамках "прогулочного режима"

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Возможностью выйти из дома для прогулок или занятий спортом по так называемому "прогулочному режиму", который вводится в Москве с 1 по 14 июня, планируют воспользоваться почти две трети жителей столицы (61%), а 17% все равно предпочтут остаться дома, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала Superjob.ru, поступившие в пятницу в "Интерфакс".

Исследование показало, что каждому четвертому москвичу (24%) будет достаточно лишь прогуляться, и больше всех этого хотят жители столицы в возрасте 45 лет и старше (27%). Согласно опросу, живущие в Москве желают выйти на прогулку гораздо больше, чем мужчины - это 28% и 21% респондентов соответственно.

МоскваМосквичам разрешат гулять по графику только для адреса пропискиЧитать подробнее

Не ограничиваться только одними прогулками, но и добавить к ним занятия спортом решили 35% москвичей, больше всех объединить прогулки и спорт хотят респонденты в возрасте 35-44 лет (37%).

По данным Superjob.ru, использовать "прогулочный режим" исключительно для занятий спортом решили 2% москвичей.

Согласно исследованию, 17% жителей столицы останутся дома, самыми большими домоседами оказались жители столицы в возрасте до 34 лет (22%). Опрос показал, что в этот период каждый пятый мужчина (20%) не выйдет из дома без крайней необходимости, среди столичных женщин таких оказалось 14%.

На данный момент каждый пятый москвич (22%) не определился с тем, стоит ли ему выходить или не выходить из дома для прогулок и занятий спортом. Наибольшее количество таких жителей столицы - среди респондентов в возрасте 45 лет и старше (27%).

Опрос был проведен 28-29 мая среди 1600 респондентов в возрасте старше 18 лет, представляющих экономически активное население Москвы.

В Москве с 1 по 14 июня в экспериментальном режиме будут разрешены прогулки по графику, с которым можно ознакомиться на сайте мэрии.

Москва

Новости по теме

Новости

На Петровке задержали восемь московских депутатов

На Петровке задержали восемь московских депутатов

В мэрии объяснили разрешение москвичам гулять по графику заполненными парками

Сергей Митрохин задержан за одиночный пикет в поддержку журналиста Азара

Гидрометцентр пообещал москвичам резкое похолодание в первый день лета

Полиция Москвы заявила о запрете любых публичных акций на время карантина

Полиция Москвы заявила о запрете любых публичных акций на время карантина

Тропические ливни прошли в Москве

Тропические ливни прошли в Москве

Задержанных в Москве журналистов отпустили из полиции с протоколами

Более 70 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки

Режим самоизоляции в Подмосковье продлен по 14 июня

Режим самоизоляции в Подмосковье продлен по 14 июня

Оператор публичного Wi-Fi в столичном метро готовит дебют на рынке облигаций

Оператор публичного Wi-Fi в столичном метро готовит дебют на рынке облигаций
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');