Неизвестные устроили конфликт со стрельбой на западе Москвы

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - На западе Москвы произошел конфликт между неизвестными, в ходе которого один из участников открыл стрельбу, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного управления полиции.

"Поступила информация о конфликте на улице Богданова в Москве", - сказали в пресс-службе управления. Какое оружие использовал стрелявший, пока установить не удалось, добавили там.

По данным полиции, в результате конфликта пострадавших нет. В управлении отметили, что в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливаются причины инцидента.