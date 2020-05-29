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Неизвестные устроили конфликт со стрельбой на западе Москвы

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - На западе Москвы произошел конфликт между неизвестными, в ходе которого один из участников открыл стрельбу, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного управления полиции.

"Поступила информация о конфликте на улице Богданова в Москве", - сказали в пресс-службе управления. Какое оружие использовал стрелявший, пока установить не удалось, добавили там.

По данным полиции, в результате конфликта пострадавших нет. В управлении отметили, что в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливаются причины инцидента.

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