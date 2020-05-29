Один человек пострадал после конфликта со стрельбой на западе Москвы

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Мужчина пострадал в результате конфликта со стрельбой на западе Москвы, он госпитализирован, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в пятницу.

"В результате конфликта один человек получил ранение. Мужчина госпитализирован, его жизни ничего не угрожает", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пятницу появилась информация, что на улице Богданова в Москве произошел конфликт между неизвестными, в ходе которого один из участников открыл стрельбу. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного управления полиции.