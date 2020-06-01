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В Центре здоровья детей в Москве возобновлена плановая госпитализация

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей возобновил плановую госпитализацию маленьких пациентов после того, как из него было выписано большинство переболевших коронавирусом несовершеннолетних.

"Для всех детей, нуждающихся в помощи, с сегодняшнего дня, с соблюдением всех мер предосторожности, в НМИЦ здоровья детей возобновляется плановая госпитализация", - сообщил замминистра здравоохранения России Олег Салагай в своем телеграм-канале в понедельник.

За весь период работы в центр, перепрофилированный для помощи детям, заболевшим коронавирусом, поступил 401 ребенок. В настоящее время более 300 детей полностью выздоровели и были выписаны домой, сообщает Салагай.

Москва

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