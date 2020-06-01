Подмосковные больницы вернутся к обычному режиму работы за две-три недели

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Администрация Московской области начала поэтапно возвращать больницы, переоборудованные под прием коронавирусных больных, к обычному режиму работы, это займет две-три недели, заявил губернатор Андрей Воробьев.

Сейчас больницы начали дезинфицировать, медиков начали тестировать на наличие COVID-19, уточнил он. Ожидается, что первые стационары вернутся к приему обычных пациентов с 8 июня.

Предполагается, что больницы региона будут менять режим работы в три этапа. Как объясняла глава областного Минздрава Светлана Стригункова, на первом этапе к плановому режиму вернут несколько многопрофильных стационаров, ранее перепрофилированных под инфекционные.

На втором этапе к обычному режиму вернут еще часть стационаров. На третьем этапе к обычному режиму вернут инфекционные больницы.

Подмосковные поликлиники также будут открывать поэтапно.