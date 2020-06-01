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Эксперт предсказала изменение формата торговли в столичных ТЦ в ближайшее время

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Все столичные торговые центры откроются к концу месяца, но при этом формат торговли будет перестраиваться, рассказала "Интерфаксу" руководитель архитектурного бюро UNK project Юлия Тряскина.

"Вопрос открытия ТЦ - это, прежде всего, вопрос бизнеса. Безусловно, к концу месяца откроются все торговые центры, т.к. есть потребность у покупателя. При этом формат торговли будет перестраиваться. Еще до пандемии шла волна реконструкции устаревших ТЦ с запросом на увеличение и расширение многофункциональных площадок, позволяющих быстро менять их назначение в соответствии с запросом", - сказал Тряскина.

Она добавила, что соотношение торговой и развлекательной функций в ТЦ будет меняться: не исключено, что их соотношение составит 50/50.

"Увидим увеличение общественных площадок под районные мероприятия, детских центров, библиотек, учебно-развлекательных программ и т.д. Магазины останутся приятной составляющей, но не главной притягательной силой торгового центра", - пояснила эксперт.

При этом, по ее словам, предвидятся значительные изменения по площадям для соблюдения эпидемиологических требований Роспотребнадзора. Ритейлеры, которые останутся в ТЦ, будут вынуждены увеличивать свои территории, т.к трансформируются технологии продаж: увеличатся расстояния при размещении оборудования, кресел, появятся дополнительные примерочные кабинки, пространства для ожидания посетителей. Магазины, ушедшие в онлайн, сократят свои представительства в торговых центрах.

В столице с 1 июня, согласно решению мэра Москвы Сергея Собянина, возобновили работу торговые центры, гипермаркеты, стрит-ритейл, автосалоны и предприятий бытовых услуг.

По оценкам экспертов из компании Cushman&Wakefield, специализирующейся на операциях с коммерческой недвижимостью, в первые дни июня в городе смогут открыться порядка 60% непродовольственных магазинов. Позднее в первом месяце лета этот показатель увеличится до 80-90%, рассказали "Интерфаксу" в Cushman&Wakefield.

UNK project Юлия Тряскина Москва

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