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В Москве от коронавируса вылечились почти 95 тыс. человек

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В Москве за последние стуки в Москве выздоровел еще 3061 пациент после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел еще 3061 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 94715", - сказала она.

Ране оперштаб по контролю за коронавирусом сообщил, что за сутки в городе скончались 64 пациента с подтвержденным коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в столице достигло 2749 человек.

Хроника 09 января – 04 июня 2020 годаПандемия коронавируса
Анастасия Ракова Москва Коронавирус

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