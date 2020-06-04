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Бирюков сообщил об устранении подтоплений в Москве после ливней

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Городские службы ликвидировали два подтопления в Москве, которые произошли из-за ливней, сообщил утром в четверг заммэра города Петр Бирюков.

Подтопления образовались в транспортном туннеле Ленинградский на выезде при движении из центра в область и под Ростокинским путепроводом на проспекте Мира. По словам чиновника, аварийные бригады быстро откачали там воду с помощью спецтехники.

"За сутки в городе зафиксировано 44 случая падения деревьев, больше всего - в Западном и Южном административных округах, повреждены 25 автомобилей. Пострадавших нет", - рассказал Бирюков.

Ликвидацией последствий ливней в городе занимались около 200 человек и больше 70 машин, добавил заммэра.

По данным метеобюро Москвы, за минувшие сутки в городе выпала почти половина месячной нормы осадков, которая в июне насчитывает 75 мм. До этого было еще несколько дождливых дней. Как отмечал информированный источниц "Интерфакса", за сутки в городе повалило около полусотни деревьев, но это случилось не из-за ветра, а в результате подмыва грунта.

Москва Петр Бирюков Метеобюро Москвы

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