Из-за аномально сильных дождей в Москве за сутки было повалено около 50 деревьев

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - За минувшие сутки в российской столице из-за непогоды было повалено около 50 деревьев, сообщил "Интерфаксу" в четверг источник, знакомый с ситуацией.

"Деревья падали не из-за порывов ветра, а в результате подмыва грунта из-за аномально сильных дождей в городе", - сказал собеседник агентства. По его информации, механические повреждения в Москве получили около 25 автомобилей, никто не пострадал.

Кроме того, по данным источника "Интерфакса", в столице было ликвидировано несколько крупных скоплений воды, самые большие - на северо-востоке.

Ранее в метеобюро Москвы агентству сообщили, что за сутки в городе выпала почти половина месячной нормы осадков, которая в июне насчитывает 75 мм.

Дожди в московском регионе сохранятся до конца недели, но дневная температура будет расти с 19-20 градусов в четверг до 25-27 градусов в воскресенье, 7 июня. К концу этой недели температурный фон в столице будет выше средних многолетних значений на 3-4 градуса, как в конце июля, прогнозировал ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Май 2020 года стал самым дождливым за всю историю метеонаблюдений в Москве. Месячная норма осадков (51 мм) была превышена более чем втрое.