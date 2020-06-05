"Мосгаз" заявил, что в загоревшейся квартире в Чертанове газ не взрывался

Фото: Денис Воронин/АГН "Москва"

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - По предварительным результатам осмотра квартиры в московском районе Чертаново, взрыв с последующим пожаром не связаны со взрывом бытового газа, сообщила в пятницу "Интерфаксу" заместитель гендиректора АО "Мосгаз" по связям с общественностью Дарья Распопова.

"Аварийная бригада АО "Мосгаз" оперативно прибыла на место и провела осмотр квартиры. Предположительно, данное происшествие не имеет отношение к взрыву бытового газа. Газовые коммуникации в квартире не повреждены и герметичны, газовая плита не повреждена, все конструкции, включая окна и двери, целы", - сказала Распопова.

По данным компании, заявка с категорией "хлопок" поступила в 12:25 в диспетчерскую "Мосгаз" по каналам экстренной линии "112". Дом, в котором произошло ЧП, находится по адресу: ул. Дорожная, д. 7, корп. 3 - это девятиэтажное жилое здание с 14-ю подъездами.

"Технический осмотр газового оборудования и газовых приборов производился в апреле 2019 года, замечаний по газовому оборудованию в квартирах на данных этажах не выявил", - подчеркнула замгендиректора.

По ее словам, причины пожара устанавливаются, следов нарушения конструкций дома нет. Распопова добавила, что после происшествия угрозы населению нет, дом от газоснабжения не отключали.

Ранее сообщалось, что при взрыве в квартире в Чертанове погиб один человек.