Причиной взрыва в Чертанове стали пиротехнические опыты психически нездорового жильца
Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Причиной взрыва и пожара в многоэтажке стала пиротехника, сообщил "Интерфаксу" начальник Главного управления МЧС России по Москве Сергей Желтов.
В результате ЧП погиб один человек. Как уточнил Желтов со ссылкой на очевидцев, жертвой стал проживавший в этой квартире мужчина, который занимался пиротехническими изделиями.
Он проживал в квартире с отцом, тот остался жив.
В свою очередь информированный источник сообщил "Интерфаксу", что погибший страдал психическим заболеванием и состоящий на учете в психоневрологическом диспансере.
"По предварительным данным, он погиб в результате химического опыта с взрывоопасными веществами", - сказал собеседник агентства.
Гендиректор АО "Мосгаз" Гасан Гасангаджиев подтвердил, что утечки бытового газа зафиксировано не было, газовое оборудование в доме исправно.
В настоящее время подъезды к многоэтажке и улице Дорожной перекрыты сотрудниками ДПС. Часть жильцов дома эвакуированы, передаёт корреспондент "Интерфакса".
В пятницу, 5 июня, в жилом доме на юге Москвы произошел взрыв и пожар, один человек погиб.
Представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова сообщила "Интерфаксу", что по факту инцидента начата доследственная проверка, на месте происшествия работают следователи и криминалисты.
В прокуратуре Москвы также сообщили о начале проверки.