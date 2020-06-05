Причиной взрыва в Чертанове стали пиротехнические опыты психически нездорового жильца

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Причиной взрыва и пожара в многоэтажке стала пиротехника, сообщил "Интерфаксу" начальник Главного управления МЧС России по Москве Сергей Желтов.

В результате ЧП погиб один человек. Как уточнил Желтов со ссылкой на очевидцев, жертвой стал проживавший в этой квартире мужчина, который занимался пиротехническими изделиями.

Он проживал в квартире с отцом, тот остался жив.

В свою очередь информированный источник сообщил "Интерфаксу", что погибший страдал психическим заболеванием и состоящий на учете в психоневрологическом диспансере.

"По предварительным данным, он погиб в результате химического опыта с взрывоопасными веществами", - сказал собеседник агентства.

Гендиректор АО "Мосгаз" Гасан Гасангаджиев подтвердил, что утечки бытового газа зафиксировано не было, газовое оборудование в доме исправно.

В настоящее время подъезды к многоэтажке и улице Дорожной перекрыты сотрудниками ДПС. Часть жильцов дома эвакуированы, передаёт корреспондент "Интерфакса".

В пятницу, 5 июня, в жилом доме на юге Москвы произошел взрыв и пожар, один человек погиб.

Представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова сообщила "Интерфаксу", что по факту инцидента начата доследственная проверка, на месте происшествия работают следователи и криминалисты.

В прокуратуре Москвы также сообщили о начале проверки.