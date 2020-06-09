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Москомэкспертиза согласовала реконструкцию и капремонт депо имени Апакова

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Москомэкспертиза согласовала реконструкциию производственного корпуса трамвайного депо имени Апакова на Шаболовке, а также капитальный ремонт трамвайных путей, сообщили в пресс-службе комитета.

Проект предполагает, что существующие пути будут демонтированы и на открытой территории депо и на Шаболовке уложат новые. Также в проекте предусмотрены "демонтаж зданий и сооружений" и переустройство "проездов и площадок из асфальтобетона", уточнили в пресс-службе.

Трамвайное депо Апакова - старейшее предприятие городского электрического транспорта. Оно было открыто в 1909 году в здании Замоскворецкого трамвайного парка, которое построил инженер Владимир Шухов. Здание является уникальным памятником промышленной архитектуры начала XX века.

В 1920-х годах депо переименовали в честь трамвайщика-революционера Петра Лукича Апакова. Общая площадь строений депо составляет 20,5 тыс. кв.м.

Москомэкспертиза Депо Апакова Москва Владимир Шухов

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