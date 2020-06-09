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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:57Заразились
на 09.06В России 485 253+8 595В мире 7 118 471+108 124

Число новых случаев заражения COVID-19 в Москве достигло минимума с 17 апреля

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - За последние сутки в Москве выявлено 1 572 новых случаев инфицирования коронавирусом, а их общее число достигло 198 590, сообщает оперативный штаб по мониторингу за ситуацией с COVID-19 во вторник.

Таким образом, суточный прирост выявленных случаев достиг минимума, начиная с 17 апреля. При этом за последние сутки число выздоровевших от коронавируса - 5390 - вновь значительно превысило число заболевших, а общее число вылечившихся достигло 109 737 человек.

Суточный максимум выявленных случаев коронавируса в Москве приходится на 7 мая - 6 703. Во второй декаде апреля в столице фиксировалось по 2-3 тыс. новых случаев ежедневно, со 2 мая - 5,5-6 тыс., с 13 мая - менее 5 тыс., с 16 мая - менее 4 тыс., а с 24 мая этот показатель стабильно менее 3 тыс. в сутки.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в Москве ушло из жизни 59 пациентов с коронавирусом, а общее число жертв инфекции достигло 3 029.

Что касается ситуации с коронавирусом по России в целом, то, по данным оперштаба на вторник, 9 июня, суточный прирост новых заболевших составил 8 595 человек. У 38,1% новых пациентов нет симптомов. Нарастающим итогом в России зарегистрировано 485 253 случая коронавирусной инфекции.

Хроника коронавируса. Июнь.

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Хроника 09 января – 09 июня 2020 годаПандемия коронавируса
Москва Коронавирус

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