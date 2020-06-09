В ВОЗ москвичей призвали соблюдать респираторный этикет

Теперь развитие эпидемии будет зависеть от поведения людей, считают в организации

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - После отмены большинства карантинных ограничений москвичам следует по-прежнему тщательно и часто мыть руки, пользоваться антисептиками и соблюдать респираторный этикет, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. По ее словам, теперь дальнейшее развитие эпидемии будет зависеть от поведения людей.

Вуйнович считает, что также нужно по-прежнему выявлять и проверять все подозрительные случаи, изолировать и лечить зараженных, отслеживать их конткты, защищать здоровье медиков и сохранять готовность медицинских мощностей на случай новой вспышки заболевемости.

"Снижение заболеваемости и новых случаев коронавируса происходит не благодаря естественному пути развития эпидемии, а благодаря применению жестких мер общественного здравоохранения, принятых странами для прекращения местной передачи вируса и благодаря ответственным людям, которые соблюдают эти меры, и мы прекрасно понимаем, насколько это сложно", - заявила представитель ВОЗ.

По ее словам, меры московских властей, которые принимались с самого начала вспышки коронавирусной инфекции, позволили замедлить эпидемию и сгладить эпидемическую кривую. Решения по отмене ограничений принимают чиновники на местах, а ВОЗ определяет критерии, которые необходимо учитывать при принятии решений.

Мэр Москвы Сергей Собянин 8 июня неожиданно отменил со следующего дня режим самоизоляции, пропускной режим, прогулки по графику и разрешил в три этапа восстановить работу большинства предприятий и сервисов. Масочно-перчаточный режим пока сохраняется.