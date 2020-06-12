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Число умерших от коронавируса в Москве превысило 3,2 тысячи

Число умерших от коронавируса в Москве превысило 3,2 тысячи
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Фото: Reuters

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - В Москве скончались еще 44 пациента с подтвержденным диагнозом пневмония и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

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Общее число жертв COVID-19 в столице увеличилось с 3 187 до 3 231 человек.

Накануне столичный оперштаб сообщал о смерти 49 пациентов с коронавирусом.

Всего в Москве зарегистрировано 203 тыс. случаев COVID-19, за последние сутки было выявлено 1714 новых заболевших. Выздоровели 118 тыс. человек, из них 2 255 - за прошедшие сутки.

Коэффициент распространения инфекции в столице упал до 0,76.

Москва Коронавирус

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