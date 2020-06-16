На одной из загруженных линий московского метрополитена подешевеет проезд

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - В качестве эксперимента планируется снизить стоимость поездки на одной из загруженных линий московского метрополитена, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликустов.

Как написал чиновник в своей колонке на Едином транспортном портале, идея согласована с мэром Сергеем Собяниным. Ее цель - увеличение популярности общественного транспорта. Пока прорабатываются технические детали, запуск проекта можно ожидать в сентябре.

Снизить стоимость проезда предлагается на одной линии метро во внепиковый период утром.

Если эксперимент окажется удачным и удастся перераспределить нагрузку, власти города готовы подумать о распространении этой практики на другие сильно загруженные перегоны.

По мнению Ликсутова, еще одним решением по сглаживанию нагрузки на транспортную систему могло бы стать сглаживание нагрузки на городскую транспортную систему в часы пик.

"Если работодатели изменят режим работы сотрудников (конечно только для тех, кому это будет удобно), так, чтобы часть из них начинали рабочий день в более широком интервале времени - с 6-7 утра, как на многих предприятиях Германии и Канады, и до полудня вместо привычного 8-10 утра, то нагрузка на транспортную инфраструктуру заметно снизится, возможности социального дистанцирования на городском транспорте существенно увеличатся", - рассказал он.

До пандемии, по данным ЦОДД, количество машин на дорогах в Москве в движении достигало в час пик 600 тыс., что в 10 раз превышает разгруженное ночное время. В 9 утра на дорогах было в 2-2,5 раза больше автомобилей, чем в 6 утра. Аналогичная ситуация наблюдалась и в общественном транспорте.