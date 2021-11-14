Собянин заявил, что подвижной состав метро Москвы обновят на 80% в течение трех лет

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Власти Москвы планируют за три года значительно обновить подвижной состав столичного метро, сообщил мэр города Сергей Собянин.

"В течение трех лет у нас будет самый молодой и самый современный подвижной состав метрополитена. На 80% он будет обновлен", - сказал Собянин в интервью каналу "Россия-1" (ВГТРК).

Мэр отметил, что Москва занимает первое место в мире по темпам обновления подвижного состава в метро.

По словам столичного градоначальника, состояние общественного транспорта в Москве десять лет назад оценивалась как неудовлетворительное - пассажиропоток сокращался, но этот тренд удалось изменить.