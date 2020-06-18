Источник сообщил о гибели четырех человек при стрельбе в московской квартире

Фото: Reuters

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - До четырех человек погибли при стрельбе на севере Москвы, сообщает источник. По его словам, среди погибших могут быть дети.

По словам собеседника агентства, мужчина открыл стрельбу из травматического оружия во время ссоры с сожительницей. Предположительно, погибла она и двое детей.

По одним данным, стрелок погиб во время штурма. По данным другого источника, мужчина выжил.

"Однако могла погибнуть бабушка детей", - добавил собеседник агентства.

Другой источник сообщает, что причиной ссоры стали условия общения мужчины с детьми, а сам злоумышленник покончил с собой.

Официальным комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.

Ранее сообщалось, что мужчина устроил стрельбу во время ссоры со своей девушкой и забарикадировался в квартире.