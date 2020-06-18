Возбуждено дело о тройном убийстве в квартире на севере Москвы

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в связи с убийством женщины и детей на улице Приорова в Москве, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета РФ (СКР) Юлия Иванова.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство)", - сказала Иванова в четверг "Интерфаксу".

Она подтвердила, что в результате стрельбы погибли четыре человека. "По предварительным данным, это мужчина, женщина, ее дочь и внучка", - сказала Иванова.

В свою очередь информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в результате стрельбы на севере Москвы погибли четыре человека, включая самого стрелка и годовалого ребенка. "По уточненным данным, стрелок использовал охотничий карабин", - сказал собеседник агентства.

Ранее источники сообщали, что мужчина во время ссоры на почве условий общения с детьми расстрелял свою бывшую семью в квартире на севере Москвы и покончил с собой. По одним данным, стрелок убил бывшую сожительницу и двух детей. По другим - погибли его бывшая сожительница, ребенок и его бабушка.

Позднее в прокуратуре Москвы сообщили, что проверят исполнение лицензионно-разрешительного законодательства в сфере оборота оружия, в том числе лицензионного контроля по его выдаче, после стрельбы на улице Приорова.

Об этом заявила "Интерфаксу" представитель надзорного ведомства Людмила Нефедова. По ее словам, для координации работы правоохранительных органов на место происшествия выехал прокурор Северного административного округа Григорий Радионов.