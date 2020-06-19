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В Подмосковье с 25 июня заработают магазины любой площади

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Объекты розничной торговли любой площади могут возобновить работу в Подмосковье с 25 июня. Об этом сообщает региональный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"С 25 июня 2020 года разрешается (...) деятельность организаций розничной торговли, независимо от их площади и наличия отдельного входа, им необходимо направить уведомление о готовности к работе по отраслевым стандартам", - говорится в сообщении.

Уведомления нужно направлять в министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области и в орган местного самоуправления соответствующего городского округа.

Ранее в Подмосковье разрешили работу строительным магазинам и магазинам площадью до 400 метров, имеющим отдельный вход.

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