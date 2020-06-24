Салют в честь 75-летия Победы прошел в Москве

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Праздничный салют в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне произведен в среду вечером в Москве, на его завершающем этапе небо столицы раскрасилось в цвета государственного флага России, сообщил Западный военный округ (ЗВО).

"Расчеты салютных установок калибров 105, 125, 195 и 310 мм на 14-й минуте озарили ночное небо искристыми снопами белых, синих и красных расцветок", - говорится в сообщении военных.

В рамках торжественного ритуала в течение 15 минут из 40 салютных установок выпущено порядка 10 тыс. фейерверочных выстрелов. Из 18 артиллерийских орудий ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны расчеты произвели 30 залпов. Таким образом, в Москве был произведен самый долгий салют, который озарил небо в цвета государственного флага России.

Салют в столице России произвели военнослужащие отдельного гвардейского салютного дивизиона имени маршала артиллерии Владимира Михалкина. Он дислоцируется в Москве. Это единственное подразделение российской армии, которое производит артиллерийские салюты в Дни воинской славы, на военных парадах и церемонии инаугурации президента РФ.