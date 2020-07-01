Музеи Московского Кремля откроются после карантина 3 июля

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Музеи Московского Кремля откроются для посетителей 3 июля, вход будет осуществляться по сеансам и при наличии масок и перчаток, сообщили в музее.

С 3 июля будут открыты все музеи, за исключением Патриаршего дворца. Для посетителей будут открыты Оружейная палата, территория Московского Кремля, Успенский, Архангельский, Благовещенский соборы и церковь Ризоположения.

Посещение музея будет возможно по заранее забронированным на сайте музея билетам или по билетам, приобретенным в день посещения в кассах. Обмен электронного билета производится в день посещения за 20 минут до начала сеанса, в кассах музея в Александровском саду.

Музеи Московского Кремля были закрыты с 18 марта на неопределенное время из-за угрозы распространения коронавируса.