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Все федеральные музеи в Москве откроются до 16 июля

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Федеральные музеи в Москве откроются до 16 июля, сообщил врио директора департамента музеев министерства культуры РФ Алексей Мудров.

"Государственный Исторический музей и большинство музеев-заповедников готовы уже открыться до 1 июля, Третьяковская галерея и Московский Кремль - 3 июля, Музей Востока - 8 июля. Поступательно где-то к 16 июля все наши учреждения уже могут быть открыты", - сказал Мудров на пресс-конференции в пятницу.

В регионах, по его словам, ситуация складывается немного иначе, в некоторых из них федеральные музеи уже открыты для посетителей.

Он отметил, что из-за эпидемиологической ситуации в стране было принято решение отказаться от единой даты открытия музеев, в том числе в одном регионе, что позволит музеям подготовиться к возобновлению работы с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. При этом музеи должны открыться не позднее чем через месяц после возвращения сотрудников на работу.

Музеи начали открываться в Москве с 16 июня в рамках очередного этапа смягчения ограничений по коронавирусу. Ранее глава столичного департамента культуры Александр Кибовский рекомендовал музеям оценить готовность возобновить прием посетителей с учетом требований Роспотребнадзора и не спешить с открытием, если они не готовы.

Хроника 09 января – 19 июня 2020 годаПандемия коронавируса
Алексей Мудров Минкультуры Москва Коронавирус

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