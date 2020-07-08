Собянин выразил надежду, что столичные школьники сядут за парты 1 сентября

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Столичные ученики пойдут в школы 1 сентября, эпидемиологическая ситуация в городе это позволит, надеется мэр Москвы Сергей Собянин.

"Надеюсь, что с 1 сентября московские школьники пойдут в школы, как, собственно, это и обозначено министерством образования. И сегодня по эпидемиологической ситуации, которая есть в Москве, мы видим, мы надеемся, что она позволит начать образовательный процесс, как обычно, по традиции - 1 сентября", - сказал Собянин, выступая в среду на международной конференции "Первые итоги пандемии: вызовы и новые возможности для мировой системы образования".

По мнению мэра, в системе образования надо продолжать развивать электронные сервисы и технологии. "Но, тем не менее, мы понимаем, что без очного общения, без очного образования, наверное, сложно представить школьное образование. Я считаю, что мы должны как можно раньше вернуться к нормальной жизни, к нормальной системе обучения", - добавил мэр.

В июне министр просвещения России Сергей Кравцов говорил, что система образования в РФ готовится к тому, что школы и детсады в стране начнут работу 1 сентября в очном режиме.