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Театр "Новая опера" откроется для посетителей с 11 августа

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Московский театр "Новая опера" имени Е. В. Колобова откроется для зрителей с 11 августа.

"В августе после более чем четырехмесячной паузы Новая Опера возобновляет свою работу. На Основной сцене и в Зеркальном фойе театра состоится несколько спектаклей и концертов", - сообщили в театре.

Как отмечается, после открытия зрителям необходимо соблюдать меры профилактики распространения коронавируса - носить маски и перчатки в театре, а также соблюдать социальную дистанцию.

Согласно афише, 11 августа в театре состоится показ оперы Джоаккино Россини "Севильский цирюльник".

Столичные театры из-за угрозы распространения коронавируса закрыты для зрителей с середины марта.

9 июля мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, разрешающий театрам с 1 августа вернуться к работе со зрителями, но с ограничениями по заполняемости - не более 50% зрителей от числа мест в зале.

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