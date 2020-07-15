Судоходство по Каналу имени Москвы над Тушинским тоннелем возобновили после ремонта

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Судоходство на проблемном участке ФГБУ "Канал имени Москвы" над Тушинским тоннелем возобновилось после завершения аварийно-восстановительных работ, сообщил Росморречфлот.

"Возобновление навигации на участке между шлюзами №7 и №8, который был закрыт для прохода судов с 8 мая, произошло на день раньше установленного срока," - отмечает агентство.

Как сообщалось, восстановительные работы на дне канала № 294 Тушинского района гидротехнических сооружений (РГС) завершились в начале июля. После их завершения проходило наполнение участка канала до установленных контрольных отметок.

В результате размыва дамбы канала над Тушинским тоннелем 10 января 2019 года разрушился ее низовой откос, провалился грунт и, как следствие, была нарушена целостность напорной дамбы канала. В итоге из ее тела было вымыто около 3 тыс. куб. м грунта, что сопоставимо с объемом 200 самосвалов.

После ремонта участка и возобновления судоходства в августе 2019 года поврежденный участок пришлось снова закрыть: 8 мая 2020 года на восточной дамбе канала, соединяющего гидроузлы №7 и №8 Тушинского РГС, была зафиксирована повышенная фильтрация воды.

Судоходный канал №294, который эксплуатируется уже 83 года, осушили для проведения обследования и необходимых экстренных аварийно-восстановительных работ.

В руководстве ФГБУ "Канала имени Москвы" возникшие проблемы связали с допущенными в начале 2000-х серьезными ошибками при проектировании и строительстве подрядчиками по заказу правительства Москвы Нововолоколамского тоннеля под судоходным каналом на пересечении с Волоколамским шоссе.