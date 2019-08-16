Навигацию на Канале им. Москвы возобновили после январской аварии над Тушинским тоннелем

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - На участке Канала имени Москвы над Тушинским тоннелем, где 10 января произошла авария и велись восстановительные работы, в пятницу возобновилась навигация, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе канала.

"16 августа утром возобновилось движение судов на "Канале имени Москвы" между шлюзами №7 и №8. Таким образом, завершены первоочередные аварийно-восстановительные работы после январского техногенного ЧП, причиной которого стал некачественно построенный в 2000 году Тушинский тоннель третьей очереди", - сказал собеседник агентства.

По его словам, первым по этому участку прошел пассажирский теплоход "Баттерфляй" "Флотилии Рэдиссон Ройал", который плыл со стороны Северного речного вокзала до гостиницы "Украина".

Эксплуатация участка над Тушинским тоннелем осуществляется под наблюдением специалистов. Гидротехники несколько раз в день снимают показания контрольно-измерительной аппаратуры, осматривают дамбы, дренажную систему тоннеля и другие гидротехнические сооружения. Кроме того, на участке дежурят представители подрядных и смежных организаций.

10 января из-за размыва дамбы Канала имени Москвы над Тушинским тоннелем провалился грунт, была нарушена целостность напорной дамбы канала. В итоге было вымыто около 3 тыс. куб. м грунта - объем примерно 200 самосвалов. Предполагалось, что навигация на поврежденном участке канала возобновится в начале лета, однако 21 июня при наполнении его водой вновь заметили течь, но уже в другом месте.