Пожилая женщина погибла на рельсах московского метро

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - По неизвестным причинам 81-летняя женщина упала на жесткий путь станции "Коньково" Калужско-Рижской линии московского метро утром в пятницу, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Инцидент случился около 10:45. "Женщину спасти не удалось", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что для извлечения пассажирки пришлось снимать напряжение контактного рельса в течение 10 минут.

По информации источника, из-за инцидента прервалось движение поездов от станции "Коньково" до станции "Новоясеневская" по направлению из центра.

В пресс-службе московского метрополитена в 11:03 сообщили, что движение на Калужско-Рижской линии вводится в график после падения человека на пути.