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На станции метро "Коньково" пассажир упал на рельсы

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - На Калужско-Рижской линии московского метро человек упал на рельсы, из-за этого поезда шли с увеличенными интервалами, сообщили в пресс-службе метрополитена.

Около 11:00 там уточнили, что упавший "извлечен", и движение возвращается в график.

Инцидент произошел на станции "Коньково" около 10:45 в пятницу, уточнил источник "Интерфакса", информированный о случившемся. Чтобы помочь пострадавшему, снимали напряжение контактного рельса, добавил он. По его данным, прерывалось движение от станции "Коньково" до станции "Новоясеневская" по направлению из центра.

Московский метрополитен Москва

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