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Собянин обещал завершить благоустройство Павелецкой площади в 2021 году

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Реконструкция и благоустройство Павелецкой площади должны завершиться в 2021 году, сказал мэр Москвы Сергей Собянин. В среду он побывал на площади и проследил за ходом работ.

"В Москве было два знаменитых долгостроя - это площади Белорусского вокзала и Павелецкого вокзала. Что касается Белорусского вокзала - мы расторгли инвестиционные контракты и сделали там благоустроенную площадь. А Павелецкий вокзал - все попытки расторгнуть контракт, сделать благоустроенную площадь и зеленую лужайку, к сожалению, не увенчались успехом в силу того, этот объект был в залоге в международных судах, в Лондонском суде, и так далее, и тому подобное", - напомнил он.

Тяжбы все же закончились. Как сказал мэр, "появился внятный инвестор". И теперь Собянин надеется, что в 2021 году у Павелецкого вокзала будет "первоклассная благоустроенная площадь, с зелеными наслаждениями, прогулочными площадками, сопутствующей торговлей".

На площади, по его словам, должен быть упорядочен транспортно-пересадочный узел, который является одним из крупнейших в Москве. Узел включает вокзал, станции Кольцевой и Замосковорецкой линии метро, Садовое кольцо, трамвайные пути, станцию аэроэкспресса до "Домодедово", через него проходят в среднем 350 000 пассажиров в сутки, отметил мэр.

Концепция предусматривает строительство на Павелецкой площади пятиэтажного подземного многофункционального комплекса площадью 73 тыс. кв. м. На его крыше будет разбит ландшафтный парк площадью 3 га.

Три из пяти уровней многофункционального комплекса займет торгово-развлекательный центр. На четвертом и пятом уровне будет парковка на 277 машиномест. Соединять этажи будут 10 групп эскалаторов и 15 лифтов. Ожидается, что 30% площадей торгового центра займут магазины одежды и обуви, около 15% - рестораны и фуд-холл, 11% - парфюмерия и косметика. Уже подписаны договоры об аренде 35% площадей, еще столько же - в стадии активных переговоров.

Павелецкий вокзал Москва Сергей Собянин Московский метрополитен

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