В Южном Бутове задержан предполагаемый сексуальный маньяк

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Задержан мужчина, подозреваемый в совершении серии нападений на женщин на юго-западе Москвы, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

Следственными органами Главного следственного управления СКР по Москве расследуются уголовные дела по статье "насильственные действия сексуального характера".

По подозрению в совершении преступлений задержан мужчина 1991 года рождения.

В СКР сообщили, что с 3 июля 2020 года на территории района Южное Бутово мужчина по вечерам нападал на женщин и совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера. За этот период в правоохранительные органы обратились семь пострадавших, которые описали одинаковые приметы нападавшего. Трое потерпевших уже опознали задержанного.

Ранее в соцсетях жители района сообщали, что в районе улиц Южнобутовская и Бунинская аллея в темное время суток неизвестный злоумышленник нападает на женщин из-за спины.