В Москве изменили схему движения на пересечении Мичуринского и Ломоносовского проспектов

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Схема движения на пересечении Мичуринского и Ломоносовского проспектов на западе столицы изменена со вторника. Об этом сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения правительства (ЦОДД) Москвы.

С 21 июля отменен левый поворот с Мичуринского на Ломоносовский проспект при движении в центр. Водители смогут развернуться на Мичуринском проспекте менее чем в 200 метрах далее от этого пересечения и затем повернуть на Ломоносовский проспект, говорится в сообщении ЦОДД.

Фото: Московский транспорт

Отмечается, на этом перекрестке водители из-за невнимательности нарушали правила дорожного движения, проезжая на запрещающий сигнал светофора.

"За последние два года зафиксировано более 1300 подобных нарушений и, как следствие – с 2017 произошла 21 авария, в которых пострадали люди", - отметили в пресс-службе.

Там добавили, что отмена поворота поможет сократить количество конфликтных точек, что сделает проезд этого перекрестка безопаснее и комфортнее. При этом за счет изменения режимов работы светофоров автобусы и троллейбусы будут проезжать этот перекресток на 12% быстрее.