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В Подмосковье возбудили уголовное дело в отношении матери ребенка, выпавшего с балкона

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В отношении матери двухлетнего мальчика, случайно упавшего с балкона в Подольске, возбуждено уголовное дело об оставлении в опасности.

"В прокуратуре Московской области на особом контроле находится расследование уголовного дела, возбужденного по статье 125 УК РФ (оставление в опасности) в отношении матери малолетнего ребёнка, который упал с балкона четвертого этажа в городе Подольске", - сообщила представитель Мособлпрокуратуры Марина Каурова.

По ее словам, накануне "женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подвергла своего двухлетнего сына опасности, оставив его без присмотра".

Мальчик вышел на балкон, перелез через перила и повис на руках. При этом мать, находившаяся в квартире, не попыталась ему помочь. Сорвавшегося малыша спасли работники управляющей компании.

По поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина Подольская городская прокуратура устанавливает причины произошедшего. Проводится проверка деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По ее итогам будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц.

Московская область

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