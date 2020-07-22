Дело Михаила Ефремова поступило в суд

Актер Михаил Ефремов перед допросом по делу о ДТП Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Уголовное дело о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова поступило в Пресненский суд Москвы, подтвердили в пресс-службе суда.

14 июля актер завершил изучение материалов дела, 20 июля прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение.

Ефремову вменяют п. "а" ч. 4 ст. 264 УК (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Вечером 8 июня Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади и столкнулся с фургоном службы доставки. Водитель грузовика Сергей Захаров получил тяжелые травмы и умер в институте Склифосовского в ту же ночь. По версии следствия, актер был пьян и под наркотиками.

Ефремов стал фигурантом уголовного дела о пьяном ДТП с летальным исходом, а после проведения наркологической экспертизы - свидетелем по делу о сбыте наркотиков. Он находится под домашним арестом. Он говорил, что признает вину и готов помочь семье погибшего. Семья его извинения не приняла.