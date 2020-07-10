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В отношении адвокатов по делу Ефремова завели дисциплинарные дела за нарушение этики

В отношении адвокатов по делу Ефремова завели дисциплинарные дела за нарушение этики
Актер Михаил Ефремов после допроса
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В отношении адвоката Михаила Ефремова и адвоката потерпевших в совершенном актером ДТП возбуждены дисциплинарные производства за нарушение норм профессиональной этики.

"В отношении адвокатов Эльмана Пашаева и Александра Добровинского в соответствии с нормами Федерального закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" и Кодекса профессиональной этики адвоката возбуждены дисциплинарные дела", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Федеральной палаты адвокатов.

Таким образом, если в ходе дисциплинарного разбирательства нарушения адвокатов подтвердятся, то им грозит дисциплинарное взыскание вплоть до лишения статуса.

Ранее в ФПА заявляли, что адвокаты разглашают сведения адвокатской тайны и используют причастность к делу о ДТП для самопиара.

"Эти адвокаты активно выступают в средствах массовой информации в связи с данным происшествием (...). При этом они публично сообщают сведения, составляющие предмет адвокатской тайны, высказывают иные суждения, явно несовместимые с существом адвокатской профессии, а также откровенно используют свою причастность к "громкому" делу для саморекламы, традиционно порицаемой в адвокатуре", - заявили в палате.

В ФПА также отметили, что Совет Федеральной палаты адвокатов России "обеспокоен таким поведением упомянутых адвокатов, не характерным для членов профессионального сообщества, заботящихся об авторитете адвокатуры как независимого института гражданского общества и составной части отправления правосудия".

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По их мнению, такое поведение адвокатов может сформировать превратное представление о существе адвокатской деятельности, а также ее ценностях и традициях.

Вечером 8 июня у дома 3 на Смоленской площади Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого умер в больнице. Артисту предъявлено обвинение в том, что он, управляя автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил ДТП, в результате которого погиб человек. Ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Сам он неоднократно заявлял, что признает вину и готов оказать помощь семье погибшего.

В крови Ефремова после ДТП, помимо высокой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина. По факту этого было возбуждено дело о сбыте наркотиков, по которому артист проходит свидетелем. Он находится под домашним арестом.

В настоящее время расследование по делу завершено, стороны знакомятся с материалами.

Михаил Ефремов отправлен под домашний арест

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Во время избрания меры пресечения по делу о ДТП со смертельным исходом
Михаил Ефремов Эльман Пашаев Александр Добровинский

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