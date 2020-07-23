Еще 453 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Московские врачи за время пандемии вылечили от коронавируса более 173 тысяч человек, сообщила в четверг заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 453 пациента", - сказала она журналистам.

Накануне вечером столичный оперштаб по контролю за коронавирусом сообщил о смерти за сутки 14 пациентов с COVID-19.