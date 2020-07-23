Собянин отчитался о почти полном устранении запаха сероводорода в районе Московского НПЗ

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Экологическая ситуация в районе Московского нефтеперерабатывающего завода за последние годы улучшилась в 4 раза, сероводород, который отравляет и дает запахи, практически на 98% устранен, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, принявший участие в церемонии ввода в эксплуатацию нового высокотехнологичного комплекса переработки нефти "Евро+", построенного на Московском НПЗ "Газпром нефти" в Капотне.

"Установка впечатляет, но на самом деле жителей волнует, не как установка выглядит, а какие запахи от завода они ощущают. Мы стоим сейчас в центре завода, а ощущение - будто в Парке Горького. Вообще не ощущается запахов. И очень важно, какое топливо выпускает завод, потому что 98% загрязнений Москвы - это автомобильный транспорт", - сказал Собянин, добавив, что от качества автомобильного топлива зависит экология города и страны в целом.

Он подчеркнул, что для таких городов, как Москва, экологический вопрос - один из самых главных. "Все жители убеждены, что чем больше город, тем больше экологических проблем. Так оно и было до какого-то времени. Начиная с 2010 года мы каждый год видим улучшение ситуации и воздуха, и земли, и воды. Одним из ключевых проблемных предприятий города всегда был МНПЗ, 800 тысяч жителей вокруг", - сказал мэр.

Он отметил, что вначале в районе завода были отстойники с испаряющимися нефтепродуктами. "Это было, конечно, нечто, отстойники, к которым подойти было невозможно, испарялись нефтепродукты, загрязненная почва, сбросы в Москву-реку, и, конечно, запахи в атмосфере, которые создавали экологическую катастрофу", - напомнил мэр.

"Когда мы в 2010 году договорились о реконструкции завода, все эти годы последовательно эта программа выполнялась. Сегодня можно сказать, что раза в четыре улучшилась экологическая ситуация в районе завода. Сероводород, который отравляет, и чувствуются запахи, практически на 98% устранен", - сказал Собянин. Он подчеркнул, что приоритетом для жителей остается комфортность проживания вблизи завода.

Новый комплекс переработки нефти на Московском НПЗ

В четверг президент России Владимир Путин дал команду в дистанционном формате на ввод в эксплуатацию нового высокотехнологичного комплекса переработки нефти "Евро+", построенного на Московском НПЗ "Газпром нефти" в Капотне. В церемонии открытия комплекса приняли участие Собянин, министр энергетики РФ Александр Новак и председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков.

Как отмечается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, принятые меры значительно улучшили условия проживания жителей московских районов Капотня, Марьино, Люблино, Братеево, подмосковных городов Дзержинский, Котельники, Люберцы и других населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости от завода.

Параллельно с модернизацией НПЗ в 2019 году правительство Москвы провело комплексное благоустройство Капотни, в результате которого была создана качественная городская среда для повседневной жизни и отдыха более 33 тысяч жителей района.

В ходе работ был благоустроен берег Москвы-реки с созданием парковой зоны и прогулочной набережной, расширена проезжая часть улицы Капотня до 4 полос движения в обоих направлениях, были приведены в порядок центральные улицы района, а также дворовые территории, обустроены 72 детские и спортивные площадки, а также 4 площадки для выгула и дрессировки собак, заменены остановки общественного транспорта, улучшено уличное и дворовое освещение, высажены порядка 36 тысяч деревьев и кустарников. Общая площадь благоустройства составила 276,5 га.