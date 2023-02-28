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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Московский НПЗ модернизирует резервуарный парк хранения топлива

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Московский НПЗ "Газпром нефти" обновит парк резервуаров для хранения сырья и готовой продукции, планирует модернизировать инфраструктуру и заменить более 40 технологических объектов, сообщил завод.

"Сейчас на предприятии завершается основная стадия строительно-монтажных работ первых резервуаров для хранения светлых нефтепродуктов, которые заменят устаревшие емкости для мазута. К 2025 году МНПЗ перейдет на глубокую переработку нефти, которая максимально повысит эффективность производства, позволит отказаться от производства мазута и получать дополнительные объемы бензина и дизельного топлива из нефтяных остатков", - отмечается в пресс-релизе.

Новая конструкция предусматривает герметичный плавающий понтон крыши, что позволяет исключить попадание паров нефтепродуктов в атмосферу. Корпуса объектов изготовлены из особой стали с антикоррозийным покрытием, устойчивой к перепаду температур и образованию трещин. Резервуары будут оснащены современными системами мониторинга, противоаварийной и противопожарной защиты. Поставщики материалов и оборудования - российские производители.

"Модернизация резервуарного парка - важный проект программы развития Московского НПЗ: на предприятии уже обновлено 80% технологических установок, модернизирована система отгрузки топлива в автомобильный и железнодорожный транспорт", - сообщил через пресс-службу гендиректор завода Виталий Зубер.

Московский НПЗ - основной поставщик топлива для столичного региона, обеспечивающий 40% местного рынка. Текущий объем переработки - порядка 11 млн тонн, установленная мощность - 12,78 млн т нефти в год.

Москва МНПЗ Газпром нефть Виталий Зубер
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