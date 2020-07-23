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Госуслуги в Подмосковье возобновятся в полном объеме с 24 июля

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU -Государственные органы Московской области возобновят работу в обычном режиме с 24 июля, сообщается в телеграм-канале губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

"С 24 июля разрешаются: предоставление госуслуг в зданиях госорганов возобновляем в обычном объеме", - говорится в сообщении.

При этом представители органов власти обязаны обеспечивать соблюдение социальной дистанции. Также в области продолжает действовать масочный режим.

Ранее сообщалось, что жители Московской области в возрасте от 65 лет, а также те, кто страдает хроническими заболеваниями, должны продолжить соблюдать режим самоизоляции до 9 августа.

В Подмосковье власти с 1 августа также снимают ограничения с работы самостоятельных экскурсоводов и гидов. Со 2 июля в Подмосковье была разрешена деятельность турагентств после направления уведомления о готовности объекта в адрес Комитета по туризму Московской области и органа местного самоуправления муниципального образования.

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