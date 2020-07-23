Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:31Заразились
на 23.07В России 795 038+5 848В мире 15 230 561+283 133

Режим самоизоляции для пожилых людей вновь продлили в Подмосковье

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Жители Московской области в возрасте от 65 лет, а также те, кто страдает хроническими заболеваниями, должны продолжить соблюдать режим самоизоляции до 9 августа, следует из постановления губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее режим самоизоляции действовал до 26 июля. Данные категории жителей Подмосковья должны соблюдать режим самоизоляции по месту проживания или в других помещениях - в том числе в садовых домах.

Требование может не распространяться на руководителей и сотрудников предприятий и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для их работы.

Хроника 09 января – 23 июля 2020 годаПандемия коронавируса
Подмосковье Андрей Воробьев Коронавирус

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

COVID-вакцинацию россиян из групп риска запланировали на август

COVID-вакцинацию россиян из групп риска запланировали на август

Поправки о переходе на прогрессивную шкалу НДФЛ отложили на осень

Кадыров стал генерал-майором

Губернатор Петербурга подписал закон о запрете баров-"наливаек"

Губернатор Петербурга подписал закон о запрете баров-"наливаек"

Политологу Крашенинникову дали 7 суток ареста за неуважение к власти

Жириновский пообещал добиваться помилования Фургала

Жириновский пообещал добиваться помилования Фургала

"Роснефть" открыла новое месторождение с запасами более 20 млн т нефти

"Роснефть" открыла новое месторождение с запасами более 20 млн т нефти
Пандемия коронавируса

Матвиенко допустила старт производства COVID-вакцины в РФ до конца года

Находка на Ямале оказалась почти полным скелетом взрослого мамонта

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

У Бастрыкина нет сомнений в причастности Фургала к преступлениям

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');