Режим самоизоляции для пожилых людей вновь продлили в Подмосковье

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Жители Московской области в возрасте от 65 лет, а также те, кто страдает хроническими заболеваниями, должны продолжить соблюдать режим самоизоляции до 9 августа, следует из постановления губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее режим самоизоляции действовал до 26 июля. Данные категории жителей Подмосковья должны соблюдать режим самоизоляции по месту проживания или в других помещениях - в том числе в садовых домах.

Требование может не распространяться на руководителей и сотрудников предприятий и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для их работы.