На трех "выделенках" в Москве запретят движение такси с 15 августа

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - С 15 августа на трех участках выделенных полос в Москве будет запрещено движение автомобилей такси, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центре организации дорожного движения (ЦОДД) в пятницу.

"С 15 августа по трем участкам выделенных полос проезд будет разрешен только наземному городскому транспорту и автомобилям экстренных служб. Автомобилям такси движение по ним будет запрещено. Количество автомобилей такси в Москве с 2010 года увеличилось более чем в шесть раз. В последнее время на особенно загруженных участках дорог, где оборудованы специальные полосы для приоритетного движения городского транспорта, образуются пробки из такси", - рассказал собеседник агентства.

Из-за этого, по его словам, наземный транспорт начинает идти с задержками, отставать от графика, время его ожидания увеличивается, а пассажиры тратят на дорогу больше времени.

Так, такси запретят ездить по проспекту Мира от улицы Кибальчича до Ростокинской улицы в направлении области, на дублере Ярославского шоссе от улицы Холмогорская до улицы Вешних Вод в направлении центра, а также на дублере Волгоградского проспекта от д. 97к1 до д. 59.

"По этим участкам выделенных полос проходит суммарно 49 маршрутов наземного транспорта, которыми пользуется более 150 тысяч пассажиров ежедневно. Кроме того, выделенная полоса на участке дублера Волгоградского проспекта от дома 97 корпус 1 до дома 59 заработает в ежедневном режиме. Несмотря на ее наличие, в утренние часы пик выходных дней проезжать этот участок приходится 12-15 минут вместо привычных пяти", - отметили в пресс-службе.

По этому участку Волгоградского проспекта каждый день 12 маршрутов наземного городского транспорта перевозят 29,5 тыс. пассажиров, заявили в ЦОДД.