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В Москве с 7 ноября автомобилистам запретят проезд по выделенкам

В Москве с 7 ноября автомобилистам запретят проезд по выделенкам
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Проезд по выделенным полосам в Москве с 7 ноября будет разрешен только для отдельных видов транспорта вне зависимости от дня недели.

Как уточняет пресс-служба департамента транспорта, с 7 ноября проезд по всем выделенкам Москвы будет разрешен только для городского транспорта, такси, машин экстренных служб (пожарные, полиция, скорая), автомобилей коммунальных служб и велосипедов вне зависимости от дня недели.

В департаменте попросили автомобилистов быть более внимательными и не выезжать на выделенные полосы даже в выходные дни. С 7 ноября в городе начнут выписать штрафы за нарушение этого правила.

Штраф за выезд на выделенку составляет 3 тыс. руб.

Благодаря нововведению общественный транспорт сможет курсировать без задержек, а жители столицы смогут меньше ждать на остановках, добавляют в ведомстве.

Москва

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