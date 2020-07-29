Один человек погиб в Москве после столкновения автобуса и "Газели"

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Один человек погиб, ещё пятеро пострадали при столкновении "Газели" и пассажирского автобуса на юго-востоке Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГИБДД столицы.

ДТП произошло рано утром на пересечении Ташкентской улицы и Рязанского проспекта.

Скончалась пассажирка автобуса. Ещё пять человек, включая водителя, пострадали. Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что за медицинской помощью обратились восемь человек, из них шестеро - пассажиры автобуса.

В ГИБДД уточнили, что столкновение произошло из-за проезда "ГАЗели" на запрещающий сигнал светофора.

В свою очередь, в столичном департаменте транспорта сообщили, что в аварии с автобусом на востоке Москвы предварительно виноват водитель "Газели", он мог быть пьян. Автомобиль двигался с превышением скорости и проехал на красный сигнал светофора.