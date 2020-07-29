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Пассажир упал на рельсы на фиолетовой ветке московского метро

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Движение поездов на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии Московского метро прервано в среду из-за падения пассажира на пути на станции "Рязанский проспект".

"В настоящее время нет движения поездов от станции "Котельники" до "Текстильщиков" в направлении центра. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе метро.

Информированный источник сообщил агентству, что причиной сбоя стало падение пассажира на пути станции "Рязанский проспект". Чтобы достать человека, с путей сняли напряжение контактного рельса.

Позднее источник рассказал, что пассажир выжил.

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