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Соратница Тихановской опубликовала видеообращение

Мария Колесникова призывает протестующих помочь пострадавшим, а власти - признать, что перемен хотят белорусы, а не "кукловоды из-за рубежа"

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Соратница кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Колесникова призвала белорусов сосредоточиться на помощи тем людям, которые пострадали в ходе акций протеста, проходящих в стране в последние дни.

"Я хочу начать с соболезнования всем пострадавшим от насилия в последние дни. Особенно тем, кто сейчас находится в больницах и за чью жизнь сражаются врачи. (...) Мы сочувствуем всем пострадавшим и их родственникам. Мы всегда готовы помочь тем, кто в этом нуждается", - сказала Колесникова в своем видеообращении во вторник.

Всех неравнодушных она призвала присоединится к волонтерскому движению и оказать помощь пострадавшим в ходе протестов.

Колесникова также обратилась с просьбой к действующей власти не игнорировать волю людей и остановить насилие.

"Мы видим на улицах обычных людей, которые хотят перемен. (...) Эти люди никуда не исчезнут, они уже не смогут забыть о происходящем. Они не смогут жить, как раньше", - заметила она.

"Властям сложно признать, что не иллюзорные кукловоды из-за рубежа, а сами белорусы хотят перемен. Мы просим власть найти в себе силы и посмотреть в лицо воле народа. Мы просим власти услышать белорусов", - сказала Колесникова.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%.

После объявления вечером в воскресенье официальных предварительных результатов выборов в Минске и других городах Белоруссии начались акции протеста. МВД применяет водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты, демонстранты на вторую ночь начали использовать петарды и "коктейли Молотова".

МВД Белоруссии сообщило об одном погибшем на протестах в Минске. По данным белорусского минздрава, за два дня протестов пострадали не менее 200 человек. За участие в несанкционированных акциях за двое суток были задержаны порядка 5000 человек.

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Белоруссия Светлана Тихановская Мария Колесникова

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