Московские дороги отмоют специальным шампунем

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Дороги и тротуары столицы в субботу тщательно промоют водой со специальным шампунем, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков журналистам.

Специальный шампунь поможет удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения. С ним промоют дороги всех категорий и прилегающие к ним парковки, тротуары и общественные пространства.

Недоступные для техники места помоют вручную.

Заммэра добавил, что специальное моющее средство совершенно безопасно, полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей.