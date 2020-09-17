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Оперштаб сообщил о стабильной ситуации с коронавирусом в Москве

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Среднесуточный темп прироста новых случаев коронавируса в Москве за две недели составляет 0,26%, что свидетельствует о стабильной эпидемиологической ситуации, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в четверг.

"В столице подтверждено 730 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Среднесуточный темп прироста новых случаев за две календарные недели составляет 0,26%. В соответствии с критериями Роспотребнадзора показатель меньше единицы говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе", - отмечают в оперштабе.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что еще 1323 пациента вылечились от коронавируса. "Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 234 029", - заявила она журналистам в четверг.

Всего с начала пандемии в Москве зафиксировано 274 003 случая коронавируса.

Хроника 09 января – 17 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Москва Коронавирус Анастасия Ракова

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