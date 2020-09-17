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В России за сутки зарегистрировали 5 762 случая COVID-19

В России за сутки зарегистрировали 5 762 случая COVID-19
Фото: Reuters

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 5 762 случая в 83 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

Накануне в России было выявлено 5 670 случаев. Последние две недели количество выявляемых случаев колебалось в значениях от 5,1 - 5,5 тыс. заболевших коронавирусом, новый рост выявленных случаев отмечен с начала текущей недели. Более 5 тысяч заболевших в России вновь начали выявлять с 4 сентября.

В РФ нарастающим итогом зарегистрировано 1 085 281 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, за весь период по России умерли 19 061 человек (за сутки зарегистрированы 144 летальных исхода). Количество выписанных составило 895 868 человек, в том числе 5 754 выписанных за последние сутки.

Заболеваемость в регионах

В Москве за последние сутки выявлено 730 случаев СOVID-19, девять человек скончались, 1 323 выписаны по выздоровлению.

Еще 211 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Санкт-Петербурге, 177 - в Московской области, 171 - в Ростовской области, 166 - в Нижегородской области, 138 - в Ставропольском крае, 126 - в Свердловской области, по 125 случаев - в Самарской и Ульяновской областях, 115 - в Воронежской области, 107 - в Саратовской области, по 101 случаю - в Красноярском крае и в Оренбургской области. В других регионах России суточный прирост за минувшие сутки составил менее ста случаев.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

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